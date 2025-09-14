رئيس الاستخبارات العسكرية يبحث في قطر التعاون الأمني والعسكري

بدعوة رسمية من دولة قطر، أجرى رئيس الاستخبارات العسكرية الليبية اللواء محمود حمزة، زيارة رسمية إلى العاصمة الدوحة، عقد خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين القطريين.

وشملت اللقاءات كلاً من:

• نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ سعود آل ثاني

• رئيس هيئة الاستخبارات والأمن اللواء الركن عبدالله الدوسري

• رئيس القوات البرية الأميرية اللواء الركن جاسم العطية

• قائد الكلية العسكرية العميد الركن علي الفضالة

وتم خلال الزيارة بحث آليات تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة برامج التدريب والتطوير المشترك. كما قام اللواء حمزة بجولة ميدانية في مركز الصناعات العسكرية، حيث اطلع على أحدث المشاريع والخطط المتعلقة بالتصنيع والتطوير العسكري.

وفي ختام الزيارة، التقى بالطلبة الليبيين الدارسين في كلية حمد العسكرية واطّلع على أوضاعهم التعليمية والتدريبية.