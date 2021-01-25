رئيس البرتغال يفوز بولاية ثانية وسط إغلاق عام تشهده الدولة

النتائج المرحلية للانتخابات الرئاسية في البرتغال أظهرت أن رئيسها الحالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، تمكن من الفوز بولاية 2 وسط إغلاق عام تشهده الدولة المتضررة بشدة جراء كورونا.

وتشير بيانات وزارة الداخلية البرتغالية إلى أن دي سوزا حصد، بعد فرز حوالي 96% من بطاقات الاقتراع، دعم نحو 62.5% من الناخبين، ليأتي في الموقع الـ2 زعيم حزب “كفى” اليميني، أندري فينتورا، الذي حصل على 11.9%، بينما تحتل المرتبة الثالثة النائبة الأوروبية السابقة، الاشتراكية آنا غوميشن، بـ11.8%.

وبالتالي حصد دي سوزا، وهو أستاذ قانون سابق يبلغ 72 عاما اشتهر كمعلق سياسي عبر التلفزيون، الدعم الضروري لتحقيق الفوز في الانتخابات ضمن الجولة الأولى.

وجرت الانتخابات في الوقت الذي دخل فيه البلد البالغ عدد سكانه 10.2 مليون نسمة يومه العاشر من 2 إغلاق صارم فرض لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وشهدت البرتغال خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات والوفيات بالفيروس، وبلغ عدد الحالات في البلاد حتى الآن 636190، بينما وصل عدد ضحايا الجائحة إلى 10469 شخصا. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.