رئيس البرلمان الإيراني: على الدول الإسلامية استخدام القوة في مواجهة إسرائيل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تكن ولن تكون بصدد صنع قنبلة نووية.

وأوضح بزشكيان في تصريحات صحفية، خلال لقاء مع ناشطي الاقتصاد الرقمي الإيرانيين، أن إيران تسعى للسلام والأمن، لكنها في الوقت ذاته لن تخضع للذل.

وقال: “لم نكن ولن نكون بصدد صنع قنبلة نووية”.

وأضاف أن إيران مستعدة للحوار في إطار القوانين الدولية، مشددًا على أن طهران تسعى للسلام ولكنها لن ترضخ للضغوط.

في السياق، دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الدول الإسلامية إلى استخدام القوة في مواجهة إسرائيل، مؤكدا أن الرد على العدوان يجب أن يكون بالقوة إذا لم يتم التفهم والحوار.

وقالت وكالة فارس، إن تصريحات قاليباف جاءت خلال زيارته باكستان بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، أياز صادق، حيث التقى علماء الدين وأساتذة الجامعات والنخب السياسية والثقافية والاجتماعية في مقر السفارة الإيرانية في إسلام آباد.

وأشار قاليباف إلى أن العقيدة العسكرية للكيان الإسرائيلي تقوم على القضاء على أي تهديد منذ البداية، مؤكدا أن قطاع غزة يُعد أكبر سجن مفتوح في العالم، حيث يقبع نحو مليوني شخص تحت حصار إسرائيلي كامل.

وأضاف أن أي تحليل دقيق للوضع يجب أن يظهر الطريق للشباب، مشددا على أن ثقافة الاستشهاد التي تبنتها إيران خلال الحروب السابقة أسهمت في إنتاج القوة والثروة والمعرفة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية الإيرانية طالما اقتضت الضرورة.

وكانت إسرائيل قد شنت في 13 يونيو الماضي ضربات جوية على مواقع إيرانية، شملت منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، ما أسفر عن مقتل عدد من العلماء النوويين والمسؤولين العسكريين، فيما ردت إيران بضربات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في عملية أطلقت عليها اسم “الوعد الصادق 3”.

ترامب يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران لعام إضافي، بما يشمل استمرار العقوبات الأحادية ضد الجمهورية الإسلامية.

وأشار ترامب في بيان رسمي نشر في السجل الفيدرالي إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال في حالة توقف، وأن عملية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة في 19 يناير 1981، التي تمخضت عن إطلاق سراح الدبلوماسيين الأمريكيين المحتجزين في طهران بعد الثورة الإيرانية، ما زالت مستمرة.

وأوضح ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية في ظل عدم استئناف العلاقات بين البلدين. وأضاف أن حالة الطوارئ، التي تم إعلانها لأول مرة في 14 نوفمبر 1979 ردًا على احتجاز الرهائن الأمريكيين في إيران، ستظل سارية حتى 14 نوفمبر 2025.

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في عام 1979 كانت تشمل تجميد الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة وقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، لتكون بداية سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران.