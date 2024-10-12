رئيس البرلمان الإيراني من بيروت: ندعم كل قرارات لبنان

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من بيروت، “استعداد بلاده لتقديم المساعدات التي يحتاجها لبنان والنازحون من الحرب في البلاد”.

وأكد فاليباف في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، “دعم القيادة الإيرانية إلى جانب لبنان و”حزب الله” في كل الظروف”، مضيفا “إنه يحمل رسالة من المرشد الإيراني على خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، “مفادها أننا نقف مع لبنان”.

وأضاف: “سندعم كافة القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان و”حزب الله”، وتابع فاليباف: “سأنطلق إلى جنيف وسأحمل معي قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني”، وذلك لدى مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي.

وكانت أظهرت وسائل الإعلام الإيرانية “مشاهد لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يقود بنفسه الطائرة الإيرانية التي وصلت إلى بيروت صباح اليوم السبت”.

وكان وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت إلى العاصمة بيروت بدعوة من نظيره اللبناني نبيه بري.

وفي تصريحات له، قال قاليباف: “رسالتنا إلى الشعب اللبناني هي أننا سنبقى إلى جانب لبنان حكومة وشعباً ومقاومة وسنكون بخدمته في ظروفه الصعبة”.

و”تفقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، برفقة اثنين من نواب حزب الله موقع الغارة الإسرائيلية الأعنف التي استهدفت قلب بيروت أول أمس الخميس وأسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل”، بحسب وكالة فرانس برس، وقال: “نقف إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني وسنقدّم كل ما نستطيع من العون”.

هذا وتأتي زيارة “فاليباف” بعد عد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان، حيث من المقرر إجراء محادثات ولقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى لقاءات مع نواب ورؤساء أحزاب لبنانية.