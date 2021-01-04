رئيس البرلمان التونسي يتوقع فرص اقتصادية مهمة مع ليبيا بعد حل أزمتها

قال رئيس مجلس نوّاب الشعب التونسي راشد الغنوشي، إن “انفراج الوضع في ليبيا الشقيقة سيوفر فرصة مهمة جدًّا للبلدين، بعدما انحسرت المبادلات التجارية مع ليبيا بنسبة 70% لتحل محلها البضائع التركية والصينية، وكان فيسوس كورونا الذي أدى لإغلاق الحدود البرية والجوية لأشهر سببا لمتاعب اقتصادية”.

وأضاف الغنوشي في تصريحات لصحيفة “الشرق” القطرية: “إنني أتطلع أن يقود حل الأزمة الليبية إلى الشراكة الاقتصادية الثلاثية، التونسية القطرية الليبية، للاستثمار في السلم وإعادة البناء في دولة ليبيا مستقبلًا”.

هذا وتتخذ تونس حاليا الإجراءات لإطلاق برنامج اقتصادي كامل لإعادة التعاون مع ليبيا، في وقت تشكو من أزمتي انتشار فيروس كورونا، وغلق الحدود البرية والجوية لعدة أشهر.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رسالة إيجابية للديمقراطية في العالم.

وأضاف الغنوشي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي: “دعم تونس هو سياسة أمريكية، ليست سياسة حزب بل سياسة دولة، الدولة الأمريكية تدعم الانتقال الديمقراطي وترى فيه أقل كلفة من غيره”.

وأردف: “تونس بقطع النظر عمن نجح أو من سينجح ستظل مدعومة أمريكيا خاصة بعد الترتيبات التي توضع لليبيا اليوم، وهذا زاد من المكانة الاستراتيجية لتونس”.

وتابع: “هناك زحف نحو ليبيا ليس بالدبابات بل بالشركات، وستكون تونس منطلقا لهذه الشركات الدولية، التي ستتولى تعمير ليبيا وهذا حظ لتونس يجب أن تستفيد منه”.

واستطرد: “وجود الديمقراطيين في الحكم أحسن بطبيعة الحال وسيزكي هذه السياسة”.

وشدد رئيس البرلمان التونسي على أن “نجاح الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية هو رسالة إيجابية للديمقراطية في العالم”.