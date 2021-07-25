رئيس البرلمان التونسي يدعو إلى توحيد الصفوف وترك التجاذبات

دعا رئيس مجلس نوّاب الشعب التونس راشد الغنوشي، أبناء بلاده إلى توحيد الصفوف والابتعاد عن التجاذبات والتفرقة وإثارة الضغائن والأحقاد، ومواجهة عدو تونس ”فيروس كورونا” صفا واحدا.

جاء ذلك في تصريح إعلامي للغنوشي، اليوم الأحد، على هامش إشرافه على موكب إحياء الذكرى 64 لعيد إعلان الجمهورية التونسية، بمقر البرلمان، والذي يتم الاحتفال به في 25 يوليو من كل عام.

وفي تعليق على دعوات التظاهر والاحتجاج التي أطلقها نشطاء، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قال الغنوشي إن “المسيرات والاحتجاجات حق ضمنه الدستور مادامت ملتزمة بالقانون”.

وقبل أيام، أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس دعوات إلى الخروج للتظاهر يوم 25 يوليو الجاري الذي يوافق ذكرى العيد السنوي لإعلان الجمهورية، وذلك على خلفية بعض التوترات التي تشهدها البلاد.

وترفع هذه الدعوات شعارات تطالب بإسقاط المنظومة السياسية الحالية بكاملها بما في ذلك الحكومة والبرلمان، وتنادي بتشكيل نظام سياسي جديد.

وأضاف الغنوشي أن “تونس اليوم لا تستحق مظاهرات بل تستحق التظاهر ضد كورونا واتحاد كل القوى المدنية والرسمية والشعبية والمعارضة والسلطة”.

وتابع: “لم يعد هناك معارضة وسلطة عند وجود خطر يهدد البلاد (في إشارة إلى كورونا) وتسجيل وفيات بالمئات.. اليوم لا يوجد إلا تونس موحدة ضد الوباء وبعد ذلك لكل حادث حديث”.

وتشهد تونس موجة وبائية غير مسبوقة تتسم بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.

وحتى السبت، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في تونس 563 ألفا و930، منها 18 ألفا و369 وفاة، و457 ألفا و579 حالة تعاف.

من ناحية أخرى، قال الغنوشي: “أشكر كل الذين ساعدوني خلال فترة مرضي بما في ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي والإطار الطبي في المستشفى العسكري”.

والجمعة، أعلنت حركة “النهضة” التونسية، أن رئيسها، رئيس البرلمان راشد الغنوشي شفي من فيروس كورونا وبصحة جيدة، وأنه بصدد العودة إلى ممارسة عمله.

هذا وتجمع مئات التّونسيين، اليوم الأحد، بأحد الشوارع القريبة من مقر البرلمان غربي العاصمة، احتجاجا على تردي الأوضاع الصّحية والسّياسية بالبلاد، وللمطالبة برحيل الحكومة وحلّ البرلمان، وسط حضور أمني كثيف.

ورفع المتظاهرون شعارات أبرزها، “فاسدة المنظومة.. الحاكم والحكومة”، و”يا مواطن يا مسكين مشيت تحت الساقين (تحت الأقدام)”، و”الشعب تعب من فساد السّاسة”، و”نعم لحلّ البرلمان وطرد الحكومة الفاشلة”، كما رددوا النشيد الوطني التّونسي مرارًا.

🔴رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على موكب احياء الذكرى 64 لإعلان الجمهورية 🔸 استمرار الدولة ووحدة مؤسساتها امام ما تعيشه من… تم النشر بواسطة ‏مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple‏ في الأحد، ٢٥ يوليو ٢٠٢١