رئيس البرلمان العربي يُؤكد على ضرورة وجود توافق ليبي-ليبي لإنهاء الأزمة

شدّد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على ضرورة وجود توافق ليبي-ليبي لإنهاء الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى خروج القوات الأجنبية من كامل البلاد.

وبيّن العسومي، أنّ البرلمان العربي يؤكد على تأييده الشرعية الليبية وخطوات مجلس النواب الليبي، لأنه ممثل الشرعية، مشيرا إلى ضرورة انسحاب القوات الأجنبية، وإيجاد حل ليبي نهائي للأزمة فيها.

وتابع العسومي أنّ الوثيقة تتضمن كذلك موضوعات مكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف، والأمن النووي في المنطقة، والأمن المائي والمناخي العربي، إلى جانب تعزيز حقوق الإنسان.