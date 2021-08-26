رئيس البعثة المصرية في طرابلس يُجري لقاءات مع مسؤولي الحكومة

أفادت وزارة الخارجية المصرية، بأن في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وليبيا، أجرى السفير تامر مصطفى، رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في طرابلس، لقاءات مع عدد من وزراء الحكومة الليبية، من بينهم وزراء الخارجية، والتخطيط، والنفط والغاز، والإسكان، والعمل، والاقتصاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن اللقاءات تطرقت إلى مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل مواصلة العمل نحو تعزيزها، فضلًا عن الترتيبات الخاصة بإعادة افتتاح سفارة مصر في طرابلس، وكذلك القنصلية في بنغازي، وذلك تأكيدًا على استمرار دعم مصر للاستقرار في ليبيا، بحسب البيان.

هذا وتم التباحث كذلك حول المساهمة المصرية في عملية الإعمار، وإمكانات الاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المجالات، وذلك على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية المصرية بتوفير كافة الإمكانات في هذا الشأن.

كما تم التطرق إلى الجهود المصرية في دعم مكافحة فيروس كورونا واستمرار الجسر البري لنقل الأوكسجين السائل من مصر إلى كافة المناطق الليبية تحت إشراف وزارة الصحة الليبية.

وتناولت هذه اللقاءات أيضاً، التأكيد على دعم مصر لليبيا، وبذل كافة المساعي للعمل على تنفيذ خارطة الطريق والاستحقاقات المنصوص عليها، وصولاً إلى إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر القادم.