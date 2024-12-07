رئيس البنك المركزي الهندي: لم يتم أي قرار لاستحداث عملة موحدة لـ«بريكس»

صرح شاكتيكانتا داس رئيس بنك الاحتياطي الهندي، “بأن فكرة استحداث عملة موحدة لدول “بريكس” طرحتها إحدى الدول الأعضاء في المجموعة، لكنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد حتى الآن”.

وأشار داس، “إلى أنه ينبغي مراعاة الموقع الجغرافي لدول “بريكس” أثناء مناقشة الموضوع، مضيفا: “على عكس منطقة اليورو حيث توجد عملة واحدة واستمرارية جغرافية واحدة، فإن دول البريكس متناثرة”.

وفي تعليقه على تصريح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن دول “بريكس” ستواجه رسوما بنسبة 100% إذا قررت التخلي عن الدولار، قال داس: “إن التخلي عن الدولار ليس هدفا للهند”.

وأضاف: “لم نتخذ أي خطوات لإلغاء الدولرة، كل ما فعلناه هو الدخول في اتفاقية مع عدد قليل من الدول للتداول بالعملة المحلية، وهذا في الأساس للتخفيف من المخاطر في تجارتنا”، مضيفا: “إن الاعتماد على عملة واحدة يمكن أن يمثل مشكلة في بعض الأحيان بسبب ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة”.

هذا وكان قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “إنه من السابق لأوانه الحديث عن عملة موحدة لدول “بريكس”، حيث أن دول الرابطة ليس لديها مثل هذا الهدف حتى الآن”.