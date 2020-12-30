رئيس الجزائر يجتمع بقائد الجيش بعد عودته من رحلة العلاج

اجتمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مع قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنڨريحة، في أول نشاط لتبون بعد عودته من رحلة علاج في ألمانيا دامت شهرين.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان: “عقد، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق السعيد شنقريحة”.

وأشارت إلى أن شنقريحة “قدم له تقريرا عن الوضع الداخلي والمستجدات بالنسبة لما يجري في دول الجوار وعلى مستوى الحدود”.

ونشر التلفزيون الرسمي الجزائري، أمس الثلاثاء، صورا للرئيس عبد المجيد تبون بعد عودته من ألمانيا حيث كان يعالج من كورونا.

وحطت الطائرة الرئاسية بمطار بوفاريك العسكري مساء الثلاثاء، وكان في استقبال تبون كبار المسؤولين في الدولة وفق ما نقل التلفزيون العمومي.

وقال تبون عقب وصوله للجزائر: “إن البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب”، مضيفا: ” أحمد الله على هذه العودة الميمونة إلى الجزائر”.

وتنمى تبون أن تكون السنة الجديدة 2021 “مليئة بالخير وأن تكون أحسن بكثير من السنة الماضية على الشعب الجزائري.”

وسافر تبون إلى ألمانيا في 28 أكتوبر للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان قد خاطب الجزائريين قبل أيام وطمأنهم على حالته الصحية.