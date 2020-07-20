رئيس الجزائر يدعو إلى التعجيل بحل سياسي للأزمة الليبية

أجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مباحثات مع الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، الأحد، حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، ودعا إلى التعجيل بحل سياسي للأزمة الليبية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية، حيث أوضح أن الطرفين بحثا “التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام”.

ونقل موقع سكاي نيوز عن تبون قوله: “أن الحل السياسي ضروري حتى يتمكن الشعب الليبي من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية”.

وفي تصريحات إعلامية، جدد الرئيس الجزائري، دعوته للأطراف الليبية للذهاب إلى الحوار من أجل التوصل لحل سلمي، وصرح أيضاً عن وجود محادثات واتصالات مستمرة، مع جميع الأطراف المعنية بالقضية الليبية.

وبعد انتهاء اللقاء قالت المبعوثة الأممية للتلفزيون الرسمي الجزائري “إنه بات ضروريا إيجاد الحلول لهذه الأزمة وترك الليبيين يقررون مصيرهم في مسار سياسي لحل الأزمة”.