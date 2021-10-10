رئيس الجزائر يستقبل رئيس مجلس النوّاب الليبي

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: “استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح عيسى، الذي يؤدي زيارة رسمية للجزائر، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي”.

وفي وقت سابق،قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن ليبيا تعول على الرئيس والشعب الجزائريين للخروج من أزمتها التي اقتربت من نهايتها، مؤكدا أن ليبيا تحتاج للجزائر في كل الظروف.

وجاءت تصريحات عقيلة صالح عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر، أمس السبت، حيث كان في استقباله رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وشدد صالح على أنهم في تواصل مع الجزائر ولم ولن ينسوا مواقفها في الظروف التي مرت بها ليبيا، معبرا عن اعتزازه بالدعوة التي وصلته لزيارة الجزائر التي تربطها بليبيا علاقات تاريخية، ومذكرا باحتفال البلدين منذ أيام بذكرى معركة “ايسين” ضد الاستعمار الفرنسي، التي اختلط فيها الدم الجزائري بالدم الليبي.

هذا ويجري رئيس مجلس النواب عقيلة صالح زيارة رسمية للجزائر تدوم 3 أيام، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.