رئيس الجزائر يطلب المساعدة من كل الدول الصديقة لمواجهة الحرائق

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده تواجه صعوبة في التغلب على حرائق الغابات، طالبا المساعدة من كل الدول الصديقة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للرئيس الجزائري، اليوم الخميس، حول الحرائق التي اندلعت في البلاد مؤخرا وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح تبون أن الحرائق الحالية لم تشهد الجزائر مثلها منذ سنوات، موضحاً أن تيزي وزو هي أكثر المناطق تضررا جراء الحرائق.

وذكر رئيس الجزائر أنه قام باتصالات بكل الدول الأوروبية الصديقة للمساعدة في إطفاء الحرائق، مشيرا إلى أن البعض بالفعل يساعد الآن في عمليات الإطفاء.

وأضاف: “طائرتان من فرنسا وصلتا لإطفاء الحرائق ومثلهما تصلان غدا من إسبانيا”.

وأشار إلى أن التضاريس في مناطق الحرائق تجعل من الصعب مواجهتها بالطرق التقليدية.

وكشف أنه تم القبض على أشخاص يشتبه بافتعالهم للحرائق، داعيا المواطنين للوحدة الوطنية لمواجهة الحرائق.

وشهدت الجزائر في الأسبوع الأخير أزمة كبيرة بفعل الحرائق التي اجتاحت ولايات عدة شمال البلاد، وأوقعت أكثر من 60 ضحية.

وكانت حرائق قد اندلعت في منطقة القبائل، شمال شرقي الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية في شمال وسط وشرقي البلاد، وصولاً إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت هي أيضاً اندلاع بعض الحرائق.

وأدت حرائق الغابات في مناطق عدة في الجزائر إلى مقتل 65 شخصا هم 28 عسكريا و37 مدنياً، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وإثر ذلك، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون حداداً وطنياً لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس.

وقال المدير العام للغابات الجزائرية على محمودى، في تصريح أودرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأربعاء، إنه من إجمالي 103 حرائق نشبت عبر 17 ولاية من منذ الاثنين الماضي، هناك أكثر من 80 حريقا لم يتم إخماده بعد، موضحا أن ولاية تيزى وزو فقط سجلت 30 حريقا مروعا.

من جهته أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، أن الحرائق التي تشهدها بلاده بفعل فاعل وبأيد إجرامية، وتستهدف مناطق محددة ومدروسة، مشيرا إلى أن ذلك أثبت باستخدام التكنولوجيا.

وصرح أيمن بن عبد الرحمن بأن يد العون ستمد “للسكان باستمرارية حتى تعود الحياة العادية بالرغم من حقد الحاقدين وإجرام المجرمين”، وأن عملية جرد الخسائر والمتضررين ستبدأ اليوم من دون انتظار إطفاء جميع الحرائق، كما أن التعويضات ستصرف في أقرب وقت.