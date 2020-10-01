رئيس الجزائر يُرسل فريقاً لإصلاح شبكة كهرباء طرابلس

تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبّون، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، حول تناول مستجدات الأزمة الليبية.

وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان، بأن تبون استجاب أثناء هذه المكالمة الهاتفية، لطلب فائز السراج بالمساعدة العاجلة على إصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزوّد العاصمة طرابلس.

وأمر الرئيس الجزائري وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز للتوجه اليوم الخميس، لهذا الغرض إلى العاصمة طرابلس.