رئيس الحرس البلدي يتفقد سير عمل فروع الجهاز بالمنطقة الغربية

تفقد العميد إسماعيل أبوجناح رئيس جهاز الحرس البلدي المكلف، رفقة عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز، فروع وشؤون مراكز ومراكز جهاز الحرس البلدي بالمنطقة الغربية، ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها للإدارات وفروع الجهاز.

واطلع عميد أبوجناح خلال الزيارة على سير العمل ومناقشة العديد من المشاكل التي تعترض سير العمل ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.

وخلال هذه الزيارة استمع رئيس الجهاز لمشاكل وطلبات مدراء الإدارات والفروع ورؤساء شؤون المراكز، وأوعز بإيجاد الحلول سواء بالاتصال الهاتفي المباشر مع عدد من المسؤولين أو بتوجيه الكتب لهم.

كما أعرب عن رغبته بالاستفادة من الزيارة لحل أكبر عدد ممكن من المشاكل، داعيا المنتسبين لعرض مشاكلهم واحتياجاتهم، مؤكدا أن “واجبنا تجاهم السعي لرفع الغبن عنهم”، وفق قوله.

كما تداول الحاضرين الاحتياجات العامة من الأمور الخدمية والاجتماعية والسبل السريعة لمعالجة الواقع الخدمي.

وفي ختام اللقاء، شدّد على ضرورة المجاهرة بالأمن الغذائي والدوائي والبيئي حتى ينعم المواطن بالأمن والأمان والطمأنينة خصوصا أننا مقبلين على شهر رمضان الكريم.

هذا ولازالت سلسلة الزيارات مستمرة لباقي الفروع والإدارات بالجهاز، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بجهاز الحرس البلدي.

رئيس جهاز الحرس البلدي العميد إسماعيل ابوجناح يقوم بزيارة إلى فروع وشؤون مراكز جهاز الحرس البلدي المنطقة الغربية رفقة… تم النشر بواسطة ‏جهاز الحرس البلدي‏ في الخميس، ١ أبريل ٢٠٢١