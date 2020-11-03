رئيس الحكومة التونسية: نعيش وضعاً اقتصادياً صعبًا جداً

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020 - 20:00 | آخر تحديث: 3 نوفمبر 2020 - 19:16 نُشر: الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020 - 20:00
دولي
الحكومة التونسية
تونس لم تشهد في تاريخها أزمة اقتصادية مثل الأزمة الحالية

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إن بلاده تعيش وضعا اقتصاديا صعبا جدا.

وأشار المشيشي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن “تونس لم تشهد في تاريخها أزمة اقتصادية واجتماعية مثل الأزمة الحالية”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المشيشي قوله: “أزمة كورونا عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”.

وبيّن رئيس الحكومة التونسية أن “الوضع الاقتصادي الحالي الصعب الذي تمر به البلاد هو نتيجة عدة تراكمات، مؤكدا أن تونس لم تتمكن من إيجاد منوال تنموي يعطي للتونسيين الأمل في غد أفضل”.

وشدّد المشيشي على أنه “لا مجال لمواصلة السماح بتعطيل إنتاج البترول أو قطع الطرقات بأي عنوان كان”.

ودعا رئيس حكومة تونس إلى ضرورة العودة إلى تكريس مبدأ قيمة العمل من أجل النهوض بالبلاد.

آخر تحديث: 3 نوفمبر 2020 - 19:16
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