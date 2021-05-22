رئيس الحكومة التونسية يصل طرابلس على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير

يبدأ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم السبت زيارة رسمية ليبيا تستغرق يومين على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير يضم العديد من الوزراء ورؤساء الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والصناعية ورجال الأعمال التونسيين.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن برنامج زيارة الوفد التونسي رفيع المستوى والتي تأتي بعد أقل من شهرين من زيارة الرئيس قيس سعيّد، حافل باللقاءات والمباحثات الليبية التونسية حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الجارين في عدد من المجالات السياسية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

ويتضمن برنامج الزيارة جلسة مباحثات موسعة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونظيره التونسي هشام المشيشي، ولقاءات ثنائية بين وزراء الحكومة الوطنية ونظرائهم من تونس.

كما يتضمن البرنامج افتتاح المعرض التجاري الليبي التونسي بالعاصمة طرابلس، والذي يأتي تتويجا للجهود المشتركة بين الغرف المهنية للتجارة والصناعة بليبيا وبين مجلس الأعمال التونسي الأفريقي بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكذلك التدشين الرسمي للخط الجوي بين تونس وليبيا ، والذي انطلقت رحلات الخطوط التونسية فعليا قبل أيام، لتكون بذلك تونس أوّل دولة أعادت رحلاتها الجوية المنتظمة لليبيا.

وسيكون المعرض الليبي التونسي حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري، فرصة لبحث مجالات الاستثمار بين البلدين، وذلك من خلال مشاركة ما يزيد عن من 150 شركة تونسية، وأكثر من 480 عارضا في مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والطاقات المتجدّدة والخدمات، والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية، والإسكان والأشغال العامّة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر، فإن زيارة المشيشي إلى ليبيا تحمل طابعا اقتصاديا بامتياز، حيث يرافقه فيها وزراء الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، التجهيز، التجارة والصناعة وكاتب الدولة للشؤون الخارجية ومحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورؤساء وممثلي الشركات التونسية ورجال الأعمال التونسيين.

ووفقاً للمصادر، فإن تونس تُعلق الآمال على الاستقرار في ليبيا لإنعاش اقتصادها خاصة وأن الأخيرة لطالما شكلت متنفسا اقتصاديا لتونس، مشيرة في هذا الصدد إلى تأكيد المشيشي في أكثر من مناسبة أن السوق الليبية تعتبر سوقا إستراتيجية واعدة لتونس، خاصة بعد التقدم الذي شهده المسار السياسي الليبي على طريق الاستقرار.

ونقلت وسائل الإعلام التونسية التي أهتمت بالزيارة عن رئيس الحكومة قوله، إن تونس سيكون لها دور هام في إعادة الإعمار في ليبيا وفي مواكبة نهضتها الاقتصادية والتنموية، في ظل عوامل مهمة وعزيمة مشتركة تساعد على خدمة اقتصاد البلدين.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن المشيشي كان قد أشرف يوم الأربعاء، على مجلس وزاري خصص لبحث واقع التعاون التونسي الليبي وتطوير آفاقه المستقبلية.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد استبق المشيشي زيارته بإجراء محادثات هاتفية مع نظيره عبدالحميد الدبيبة، والتي تمحورت حول دعم علاقات التعاون القائمة بين تونس وليبيا وسبل دفعها وتطويرها، حيت أكد الجانبان حرصهما على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

بدوره أشاد الدبيبة بالمستوى الرفيع للعلاقات الليبية التونسية، مشددا على رغبة ليبيا في الاستفادة من الخبرات التونسية في كل الميادين.

🔴 رئيس الحكومة يؤدي زيارة رسمية الى ليبيا ليومين بدعوة من نظيره الليبي ✅ يؤدي رئيس الحكومة هشام مشيشي زيارة رسمية الى… تم النشر بواسطة ‏Présidence du Gouvernement Tunisien – رئاسة الحكومة التونسية‏ في الجمعة، ٢١ مايو ٢٠٢١