رئيس الحكومة الجديدة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضى، في تصريح صحفي، إن الرئيس السيسي هنأ خلال الاتصال رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متمنياً له وللشعب الليبي الشقيق كل التوفيق والنجاح في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو آفاق التنمية.

كما أكد الرئيس السيسي استعداد مصر للاستمرار في تلبية كافة احتياجات الأشقاء الليبيين، لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم، وذلك امتداداً لمسار العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وانطلاقاً من حرص مصر على مساعدة الشعب الليبي الشقيق في استكمال آليات إدارة دولته، حسب قوله.