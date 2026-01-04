رئيس الحكومة العراقية يعلن انتهاء مهمة «التحالف الدولي»

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد حرص بلاده على تعزيز قوتها واستقلالها وسيادتها، مشيرًا إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق واستلام قاعدة “عين الأسد” خلال أيام.

وقال السوداني خلال الحفل التأبيني الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما عام 2020: “باستشهاد قادة النصر فقد العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائدين كبيرين أفنيا عمريهما في الجهاد ومواجهة الإرهاب”.

وأضاف رئيس الحكومة: “مشاركتهما الحاسمة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي كانت من أهم أسباب النصر التاريخي. الشهيد أبو مهدي المهندس بذل كل ما يملك من أجل العراق، سواء أيام الجهاد ضد النظام الدكتاتوري، أو بعد سقوطه ومساهمته في تأسيس النظام السياسي الجديد”.

وتابع: “الشهيد المهندس كان يوصي المقاتلين بالحفاظ على حياة المدنيين الذين اختطفتهم العصابات الإرهابية، ولم يكن يفرق بين مواطن وآخر على أساس الدين أو المذهب أو المكون. والشهيد الحاج قاسم سليماني قدم الدعم للحكومة العراقية حينها وتنقل مع المقاتلين العراقيين في جميع الجبهات حتى لحظة إعلان النصر”.

وأشار السوداني إلى أن العراق أنجز أحد أبرز الملفات المتعلقة بالسيادة، والمتمثل بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق (يونامي)، مؤكّدًا أن حصر السلاح بيد الدولة هو قرار عراقي ورؤية وطنية، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

وأوضح رئيس الحكومة أن تنفيذ هذه الرؤية كانت من أهم مواد البرنامج الحكومي، وتنسجم مع دعوة المرجعية الدينية العليا، مؤكدًا أن العراق القوي يمثل حجر الأساس لاستقرار المنطقة.

وأضاف: “عملنا بكل جهد، بالتعاون مع القوى الوطنية المخلصة، لحماية بلدنا من الحرب، والاستمرار في تنميته وبنائه في مختلف المجالات، واستلام قاعدة عين الأسد خلال الأيام المقبلة خطوة مهمة نحو تعزيز سيادتنا”.