رئيس الحكومة الليبية يزور مدينة الكفرة

وصل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب أسامة حماد، رفقة وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ووزير الموارد المائية محمد دومة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة وعدد من الفنيين والمهندسين إلى بلدية الكفرة.

وكان في استقبال رئيس الحكومة أعيان وحكماء المدينة ومسؤولي القطاعات الخدمية، حيث أجرى حماد جولة تفقدية على عدد من المواقع بالمدينة منها مركز عمر المختار الصحي، ومركز قدر في الصحي ومقر الجمارك الليبي بالمدينة.

وفي هذا الصدد أصدر رئيس الحكومة تعليماته على الفور بضرورة توفير مستلزمات ونواقص المراكز الصحية بالمدينة وتسوية عقود العاملين به، معطيا تعليماته المباشرة بضرورة البدء في صيانة مهبط مطار مدينة الكفرة واستكمال طريق الكفرة بوزريق، وعلى الفور بدأت الأطقم الهندسية في دراسة المواقع المستهدفة بالعمل تمهيدا لانطلاق العمل رسميا بهذه المشاريع، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.