رئيس الحكومة الليبية يزور مدينة سرت

وصل رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا والوفد المرافق له، إلى مدينة سرت، مساء السبت، بعد جولة أجراها في مدن ومناطق الجنوب الليبي.

وعقد رئيس الحكومة الليبية، اجتماعا موسعاً عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، ومساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن سرت، وعدد من مدراء فروع الأجهزة والقطاعات والمؤسسات بالبلدية، بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة حسن الزرقاء، ورئيس وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي ببلدية سرت.

وأكد باشاغا في كلمة له خلال الاجتماع، على أهمية مدينة سرت كونها تتوسط ليبيا، وتربط بين مدنها شرقا وغربا وجنوبا، موضحا أن حكومته ستُولي مدينة سرت كما باقي المدن الليبية كل الاهتمام كونها عانت وشهدت العديد من الحروب وشهدت الكثير من الدمار.

بدوره رحب عميد بلدية سرت بباشاغا ووفد حكومته الذي يضم نائبه سالم معتوق الزدامة، ووزراء الخارجية حافظ قدور، والصحة عثمان عبد الجليل، والطيران المدني هشام بوشكيوات.

ولفت عميد البلدية إلى أن مدينة سرت عانت الكثير من الحروب ومن بينها الحرب التي خاضتها قوات البنيان المرصوص ضد تنظيم “داعش” الإرهابي ونتج عنها تدمير العديد من الأحياء السكنية التي لايزال أهلها يُعانون النزوح داخل المدينة وخارجها.

هذا وقام رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا والوفد الوزاري المرافق له، بجولة في مدينة سرت شملت مقر المجلس البلدي، والمجمع الإداري واغادوغو، ومستشفى بن سيناء التعليمي.

واستمع باشاغا خلال هذه الجولة من المسؤولين لشروح عن هذه المرافق الخدمية، وظروف عملها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وعرض مدير عام مستشفى ابن سيناء ورؤساء الأقسام نبذة عن عمل المستشفى وأعداد المرضى المترددين على مختلف الأقسام الطبية وخاصة الجراحة والنساء والغسيل الكلوي والخدمات، موضحا أن المستشفى يقدم خدماته لمنطقة جغرافية تمتد من أبوقرين غربا إلى رأس لانوف شرقا إلى بلدية الجفرة جنوبا، والاحتياجات المطلوبة والضرورية من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وتعهد باشاغا خلال جولته، بعمل حكومته على تذليل كافة الصعوبات وتقديم كل الاحتياجات اللازمة والضرورية لمختلف المدن والبلديات من أجل تحسين أداء الخدمات في شتى المجالات.