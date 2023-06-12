رئيس الحكومة الليبية يزور منطقة ربيانة

وصل رئيس وزراء الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب أسامة حماد، إلى منطقة ربيانة في أقصى الجنوب الشرقي التي تبعد 150 كيلو متر عن مدينة الكفرة، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزير الحكم المحلي ووزير الثروة البحرية ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية ووزير المواصلات ووزير الموارد المائية ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام وأعضاء مجلس النواب عبد السلام شوها ومصطفى بوبقوشة.

وفور وصوله إلى المنطقة، رحب الأهالي والاعيان بمنطقة ربيانة بزيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق وتكبدهم لمشاق السفر وسط الصحراء للوصول إلى المنطقة.

وأكد الأهالي أن زيارة رئيس الحكومة لمنطقتهم تعتبر هي الأولى من نوعها لوفد حكومي لهم منذ أيام المملكة الليبية.

من جانبه أكد رئيس الحكومة أن وصوله إلى المنطقة هو واجب وطني تجاه مواطنين ليبين يعانون من انعدام الخدمات رغم تعاقب الحكومات، متعهداً عقب زيارته المركز الصحي بالمنطقة ومركز الشرطة ومقر فرع شركة الكهرباء بتقديم كافة الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب عن المنطقة على تواصل مستمر معه بشأن الوضع بالمدينة التي تفتقر إلى أبسط الخدمات التي يحتاجها المواطن.

وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الوزراء تعليماته بالبدء الفوري في إنشاء وصيانة 6 مدارس تعليمية بالمنطقة، وتكليف لجنة من الوزارات المختصة للنظر في إيصال الكهرباء من أقرب نقطة للمنطقة، وتسليم المجلس البلدي بالمنطقة سيارتي إسعاف ومطافئ.

هذا وقد شدد حماد على ضرورة متابعة توفير كافة احتياجات المنطقة من كل وزراء الحكومة وأن تكون لها الأولوية في الخدمات.

وتوجه رئيس الحكومة بالشكر لكل المواطنين والأعيان على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن كافة تعهداته ستكون قولا وفعلًا، وأن الحكومة ستلبي متطلباتهم الأساسية باعتبارها حق أساسي لهم ولدوره كرئيس حكومة هو إيصالها لهم، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي الحكومة.