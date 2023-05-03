رئيس الحكومة الليبية ينعى «بالراس علي»

نعى رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، المعلق والإعلامي الرياضي محمد بالراس علي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة المعلق و الإعلامي الرياضي القدير محمد بالراس علي ، وإذ نعزي أنفسنا و أهالي الفقيد وكل ليبيا في فقدان قامة إعلامية ومرجع رياضي كان له باع طويل في الصحافة الرياضية المحلية والعالمية”.

وأضاف: “حيث كان له بصمته الخاصة من خلال ترأسه لتحرير صحيفة الصدى الرياضي الشهيرة و كذلك تقديمه لبرنامج الأسبوع الرياضي و تعليقه على عدد من المحافل والمباريات الرياضية المحلية و العالمية والتي أصبح من خلالها ملهماً للعديد من الشباب في الإعلام على مستوى ليبيا والعالم العربي”.

ومحمد بالراس علي هو من مواليد بنغازي 1942 معلق رياضي وصحفي ليبي، وتولى منصب رئيس تحرير مجلة الصدى الرياضي سابقاً، ونائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، وأنشأ مجلة الصدى الرياضي عندما كان مشهورا في الثمانينات، وهو صاحب برنامج الأسبوع الرياضي الذي كان يعرض كل يوم جمعة، ويعتبر لدى العرب عامة والليبيين خاصة موسوعة كروية هائلة بمعنى الكلمة.