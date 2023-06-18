رئيس الحكومة الليبية يُتابع سير العمل بمصلحة الجمارك

عقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً، مع رئيس مركز جمارك ميناء بنغازي البحري اللواء عادل العوامي، بحضور نائب رئيس الوزراء علي القطراني، والمستشار القانوني لمصلحة الجمارك.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، يأتي لمتابعة سير العمل بمصلحة الجمارك.

واطلع مدير جمارك منفذ بنغازي البحري، رئيس الوزراء ونائبه على مذكرات تتضمن سير عمل مصلحة الجمارك بكافة المنافذ البحرية التي تشرف عليها من حيث الإجراءات القانونية المتبعة في مصلحة الجمارك الليبية.

هذا وقد أكد رئيس الوزراء ونائبه على أهمية تطبيق الإجراءات القانونية لمصلحة الجمارك حتى تؤدي عملها على أكمل الوجه وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والدوائي، بالإضافة إلى مراقبة كافة السلع الواردة عبر المنافذ الليبية، والتأكيد على خضوعها للفحص وفقًا للوائح والقوانين.