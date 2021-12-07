رئيس الحكومة المُكلف يبحث احتياجات جهاز الأمن الداخلي

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المُكلف رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، رئيس جهاز الأمن الداخلي العميد لطفي الحراري.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء يأتي لبحث احتياجات الجهاز وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

واستعرض اللقاء التجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها جهاز الأمن الداخلي، للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن.

كما استعرض رئيس الجهاز جملة من الجرائم التي تم ضبط أصحابها والتعامل معهم وفق القانون نظير ما تلبّسوا به من تجاوزات، ويُعاقب عليها القانون، وتقديم الخطة المزمع تنفيذها من قِبل جهاز الأمن الداخلي لتأمين الانتخابات ولدعم المراقبين عليها.

وثمن أبوجناح المجهودات التي تقوم بها المؤسسات الأمنية من أجل الرفع من مستوى عملها لأداء عملها الأمني على أكمل وجه لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين. مثنيًا على المجهودات المبذولة من الضباط والعاملين في الجهاز باعتبارهم العين الساهرة على راحة الوطن والمواطن، وفق قوله.