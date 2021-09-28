رئيس الحكومة يبحث تعزيز نشاط «إيني» الإيطالية في ليبيا

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لمجموعة “إيني” الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، سبل تعزير نشاطهم في ليبيا، وذلك ضمن تنفيذ خطة عودة الحياة والتنمية في البلاد.

وتناول اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، آفاق توسيع نشاط الشركة في ليبيا في مجالات النفط والغاز، والطاقة المتجددة بما يخدم رؤية الحكومة في استعادة عافية القطاع .

وشدد رئيس الحكومة على أهمية خلق فرص عمل للقوى العاملة الليبية ضمن المشاريع المشتركة، للارتقاء بها .