رئيس الحكومة يبحث مع الرئيس التركي عدداً من التطورات الإقليمية

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الطرفين بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية، وعددًا من التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس وقطاع غزة.

وأوضح البيان أن أردوغان والدبيبة قيّما خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين بلديهما، والتطورات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية ضد القدس، والمسجد الأقصى، وقطاع غزة، والفلسطينيين بتلك المناطق.