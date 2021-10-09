رئيس الحكومة يبحث ملف الهجرة غير الشرعية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، أوضاع المهاجرين وما جرى بأحد مراكز الهجرة غير الشرعية بطرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وبحضور وزير الداخلية اللواء خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

ووضع وزير الداخلية الحضور في أحداث الأمس، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة بالخصوص، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

هذا ونفى وزير الداخلية ما يُشاع عن أعداد للوفيات والتي أُعلِن عنها في وسائل مختلفة، مؤكداً أن ما حدث هو حالة وفاة واحدة تمت بشكل عرضي خلال خروجهم من المركز.

وشدّد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، على ضرورة الإعلان عن تفاصيل الحادثة، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة أمام الرأي العام المحلي والدولي.