رئيس الحكومة يتعهد بتضمين الزيادة الخاصة بمرتبات المعلمين

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعاً بنقيب عام المعلمين، وكافة النقابات بالمناطق لمعلمي ليبيا، بحضور وزراء كل من المالية، التربية والتعليم ، التعليم العالي، والتعليم التقني، والخدمة المدنية، ورئيس صندوق التأمين الصحي.

وبحث الاجتماع الذي عُقِد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية، والإمكانيات المتاحة للحكومة لتحقيق هذه المطالب .

وأكد الدبيبة عن تضامنه مع شريحة المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، حيث تعهّد بتضمين الزيادة الخاصة بمرتبات المعلمين والمعلمات والعاملين بقطاع التربية والتعليم، وفقًا للقانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب.

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يتعهّد بتنفيذ القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب الليبي والخاص بزيادة مرتبات المعلمين… تم النشر بواسطة ‏وزارة المالية الليبية‏ في الخميس، ٢٧ مايو ٢٠٢١