رئيس الحكومة يتفقد أوضاع المهاجرين المحتجزين

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكان في استقباله وزير الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المكلف، ومديرو الإدارات بالجهاز.

وفي بداية زيارته، عقد الدبيبة اجتماعا موسعا مع إدارات الجهاز، مشددا على جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من الاهتمام بكافة المحتجزين، وتوفير الظروف الصحية والغذائية المناسبة لهم، وكذلك تصميم بطاقة حصر لهم تشمل كافة البيانات الخاصة بهم ، والتعامل مع كل فئة على حدة.

كما قام بنقل تحياته لأفراد وزارة الداخلية الذين قاموا بتنفيذ عملية، الجمعة الماضية، بمنطقة حي الأندلس، وأكد على ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل في تحديث منظومة التشريعات المتعلقة بهذا الملف، وكذلك مع وزارة العمل والتأهيل في إمكانية تنظيم العمالة الوافدة، مؤكدا أن هناك عددا من المحتجزين جاؤوا من أجل العمل في بلادنا، وتنظيمهم بعد التأكد من مستنداتهم وهذه مسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل.

وعقب اللقاء استمع الرئيس لملاحظات عدد من المحتجزين، واطمأن على ظروفهم الصحية، وتوفير الغذاء والإقامة المناسبة لهم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.