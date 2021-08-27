رئيس الحكومة يتفقد إدارة العمليات الأمنية

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليد عبدالحميد الدبيبة، زيارة تفقدية، مساء الخميس، لمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة وكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، والشؤون الفنية الرائد فرج اقعيم.

وحضر الدبيبة استعراض للتدريبات العملياتية لإدارات إنفاذ القانون وحماية الشخصيات والمهام الخاصة ومكافحة الإرهاب التابعة لإدارة العمليات الأمنية.

كما قام رئيس الحكومة بترقية مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري إلى رتبة لواء.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجري زيارة للإدارة العامة للعمليات الأمنية طرابلس 26 أغسطس 2021م اجرى رئيس حكومة الوحدة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ٢٦ أغسطس ٢٠٢١