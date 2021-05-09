رئيس الحكومة يتفقد إدارة العمليات الأمنية

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت، بزيارة إلى مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية في العاصمة طرابلس، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد محمود سعيد، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المدريات بشير الأمين، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة.
واطلع رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة على سير العمل والجهود التي يبذلها أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية في أداء المهام المكلفين بها.
وأستمع الدبيبة خلال اجتماع شارك فيه عبر تقنية الاتصال المرئي مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري، إلى شروح وافية حول المهام والأعمال المكلفة بها، والمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل داخل الإدارة.
وعلى هامش هذه الزيارة قام رئيس الحكومة بزيارة لمعهد التدريب التخصصي بالإدارة، قام بزيارة لبعض المرافق الخاصة بالتدريب التخصصي وحضر جانب من لوحات التدريب العملياتية، حيت قام بعدها بتحية كل المشاركين في الاستقبال وحثهم على بدل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق الأمن النموذجي الذي ينتظره الشعب الليبي، وفق قوله.
قام السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية مهندس "عبد الحميد الدبيبة" مساء الأمس السبت الموافق 08 مايو 2021م بزيارة إلى مقر…تم النشر بواسطة الإدارة العامة للعمليات الأمنية في الأحد، ٩ مايو ٢٠٢١
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