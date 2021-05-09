رئيس الحكومة يتفقد إدارة العمليات الأمنية

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت، بزيارة إلى مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية في العاصمة طرابلس، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد محمود سعيد، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المدريات بشير الأمين، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة.

واطلع رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة على سير العمل والجهود التي يبذلها أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية في أداء المهام المكلفين بها.

وأستمع الدبيبة خلال اجتماع شارك فيه عبر تقنية الاتصال المرئي مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري، إلى شروح وافية حول المهام والأعمال المكلفة بها، والمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل داخل الإدارة.

وعلى هامش هذه الزيارة قام رئيس الحكومة بزيارة لمعهد التدريب التخصصي بالإدارة، قام بزيارة لبعض المرافق الخاصة بالتدريب التخصصي وحضر جانب من لوحات التدريب العملياتية، حيت قام بعدها بتحية كل المشاركين في الاستقبال وحثهم على بدل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق الأمن النموذجي الذي ينتظره الشعب الليبي، وفق قوله.

قام السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية مهندس "عبد الحميد الدبيبة" مساء الأمس السبت الموافق 08 مايو 2021م بزيارة إلى مقر… تم النشر بواسطة ‏الإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في الأحد، ٩ مايو ٢٠٢١