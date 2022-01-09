رئيس الحكومة يتفقد المخازن المحترقة بمستشفى الهضبة الخضراء

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، المخزن المحترق بمستشفى الخضراء والتابع لوزارة الصحة، والذي تعرض لحريق مساء السبت.

وأثناء تواجده بمكان الحريق، التقى الدبيبة مع فريق جهاز المباحث الجنائية واستمع لملاحظاتهم حول الحريق، مشددًا على ضرورة إعداد التقرير النهائي حول أسبابه.

وتابع رئيس الحكومة خلال الزيارة، سير العمل بالمستشفى خلال تفقده لعدد من الأقسام، واستماعه لعدد من الملاحظات من قِبل الأطباء والممرضين وعدد من المواطنين، كما أطلع على أعمال الصيانة المتوقفة في عدد من الأقسام بالمستشفى وأصدر تعليماته لوزارة الصحة بضرورة استكمال الأعمال المتبقية خلال أسبوعين وتجهيزه بالشكل المطلوب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

واندلع حريق أمس السبت، في مخازن الأدوية والمعدات الطبية بمستشفى الهضبة الخضراء بالعاصمة طرابلس، دون وقوع أضرار بشرية.

وطمأنت إدارة مستشفى الهضبة الخضراء العام، جميع المواطنين بأن الحريق الناشب في المستشفى هو في المخازن فقط، وأكدت أن جميع المرضى والعاملين بالمستشفى في حالة جيدة.