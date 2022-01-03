رئيس الحكومة يتفقد المدينة الرياضية بطرابلس

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، في جولة شملت المدينة الرياضية وملعب النهر بطرابلس رفقة وزراء الرياضة ووكيله والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، أعمال إعادة التأهيل التي تتم للملعبين وكافة مرافقهم، خصيصًا عقب استئناف الشركات المنفذة لأعمال الصيانة عقب توقفها لعدة سنوات.

ويأتي هذا كدعم لخطة “عودة الحياة” لقطاع الرياضة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وخلال الزيارة، شدّد الدبيبة على ضرورة استكمال كافة الأعمال في أسرع وقت وعلى ضرورة لعب كافة مباريات الدوري المحلي على الملاعب الليبية، ولتكون جاهزة في مشاركات الفرق الليبية في المسابقات القارية.

كما أشاد رئيس الحكومة بالحراك الرياضي الذي يُطالب بالاهتمام بالملاعب الرياضية على مستوى الدولة.