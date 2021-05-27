رئيس الحكومة يتفقد عددًا من المرافق العامة بمدينة الخمس

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة عدد من الوزراء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، أمس الأربعاء، بجولة تفقدية لعدد من المرافق العامة بمدينة الخمس.

واطّلع الدبيبة خلال زيارته لميناء الخمس على المشاكل التي يواجهها والاحتياجات الواجب توافرها لمتابعة سير عمله، بحسب المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الهدف من زيارة مدينة الخمس، هو تفقد أهم مرافقها العامة، مؤكدًا أن حكومة الوحدة الوطنية، ستسعى لحل المشاكل التي يعاني منها الميناء باعتباره مرفق حيوي وتوفير كل الاحتياجات اللازمة له.

وفي إطار جولته بالمدينة، اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية على المجمع الصحي بالمدينة، الذي يخضع لأعمال الصيانة حاليًا، حيث أكد على ضرورة الإسراع في تجهيزه في أقرب وقت ممكن.

كما قام الدبيبة بزيارة مدرسة “الشروق” للتعليم الأساسي، للوقوف على احتياجاتها، مؤكدًا على ضرورة حل كل مشاكل المرافق التعليمية التي تعد من أهم عناصر بناء الوطن والمواطن.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد عددًا من المرافق العامة بمدينة الخمس الخمس 26 مايو 2021م قام رئيس حكومة الوحدة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأربعاء، ٢٦ مايو ٢٠٢١