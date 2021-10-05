رئيس الحكومة يتفقد كلية الهندسة العسكرية بطرابلس

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بزيارة لكلية الهندسة العسكرية بطرابلس، وكان في استقباله رئيس الأركان العامة وآمر الكلية وعدد من الضباط وضباط الصف التابعين للكلية.

واطلع رئيس الحكومة خلال الزيارة، على المعرض الأول لمنظومة القبة الماسية الذي تم تنظيمه من قِبل مركز البحوث والدارسات بالكلية، حيث استمع لشروح عديدة لعدد من التصاميم والبحوث المعدة من قبل خبراء الكلية.

كما اطلع الدبيبة على أوضاع الكلية العسكرية وأصدر تعليماته بضرورة استكمال أعمال الصيانة والتجهيز لمبنى الكلية الأساسي والذي تضرر خلال الحرب التي جرت بطرابلس قبل عامين.