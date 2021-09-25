رئيس الحكومة يتفقد مشروع صيانة طريق الكريمية – السواني

ضمن خطة عودة الحياة توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت رفقة عدد من الوزراء، للوقوف على سير العمل بمشروع استكمال صيانة طريق الكريمية السواني الحيوي.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فإن هذا المشروع يعد أحد الطرق الرئيسية الرابطة بين مدينة طرابلس بمدن سهل الجفارة والجبل الغربي، والذي توقفت الأعمال به منذ عشر سنوات.

ومن المتوقع أن يتم استكمال العمل بهذا الطريق والذي يبلغ طوله 2600 متر قبل نهاية العام الجاري، حيث تُقدر نسبة الإنجاز حاليًا ما يزيد عن 55% ويتم تنفيذها من قِبل الشركة الليبية العمرانية بإشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.