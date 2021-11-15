رئيس الحكومة يتفقد معهد تدريب الحرس البلدي بجنزور

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لمعهد الحرس البلدي ببلدية جنزور، بحضور وزير الحكم المحلي، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات، ورئيس جهاز الحرس البلدي وبمشاركة عدد من المتقاعدين.

وحضر الدبيبة خلال زيارته، التمام الصباحي للمتدربين، وشاركهم رفع الراية، والاستماع إلى الصعوبات التي تواجه أداء عملهم من خلال كلمة القاها رئيس الجهاز.

وأكد الدبيبة في كلمة له للمتدربين، على ضرورة الاهتمام بجهاز الحرس البلدي، والعاملين به من خلال الإمكانيات اللازمة لهم باعتبارهم حماة الصحة العامة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.