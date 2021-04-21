رئيس الحكومة يتفقد مناطق جنوب طرابلس

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بجولة تفقدية، اليوم الأربعاء، رفقة وزير المواصلات والإسكان والمرافق ووزير الحكم المحلي، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون الرئيس، وعميد المجلس البلدي عين زارة، ورئيس شركة الخدمات العامة، بزيارة تفقدية إلى مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وتأتي الزيارة للوقوف على حجم الأضرار والمساكن المدمرة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

والتقى الدبيبة خلال الجولة، بأهالي المناطق المتضررة، حيث استمع إلى احتياجاتهم ومطالب العودة إلى مساكنهم.

وأفاد رئيس الحكومة خلال الجولة، بأنه سيتم إنشاء صندوق مالي مخصص لدعم عودة السكان إلى منازلهم.