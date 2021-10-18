رئيس الحكومة يتلقى دعوة لحضور مؤتمر تغير المناخ

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولاين هرندل.

وقامت السفيرة خلال اللقاء، بتسليم دعوة رئيس الوزراء البريطاني لحضور مؤتمر تغير المناخ العالمي المقرر عقده في شهر نوفمبر القادم بمدينة غلاسكو الأسكتلندية، والذي سيحضره ما يزيد عن 140 من قادة دول العالم.

هذا وأكدت السفيرة دعم بلادها لحكومة الوحدة الوطنية ولمؤتمر استقرار ليبيا المزمع عقده الخميس المقبل بطرابلس.

بدوره رحب رئيس الحكومة بالسفيرة، مشيدًا بتواجدها في طرابلس ومتابعة عمل سفارة بلادها من مقرها.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة ضرورة بدء السفارة البريطانية في منح التأشيرات للمواطنين من طرابلس، الأمر الذي أكدت السفيرة بأنه سيتم في المدة القريبة القادمة، والعمل جاري على دراسته وتنفيذه.