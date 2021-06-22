رئيس الحكومة يتوجه على رأس وفد إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رسمي إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا.

ورافق رئيس الحكومة وفد يضم وزير الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، وعدد من الخبراء بالوزارات ومؤسسات الدولة.

الدبيبة يغادر للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين 2 رئيس #حكومتنا عبدالحميد الدبيبة يتجه رفقة وفد وزاري إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين (2). #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ٢٢ يونيو ٢٠٢١