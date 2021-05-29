رئيس الحكومة يزور الجزائر على رأس وفد وزاري

يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، اليوم السبت، الجزائر، مرفوقا بوفد وزاري ليبي كبير وهام.

وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي أن رئيس الحكومة الليبي سيحل بالجزائر على رأس وفد وزاري كبير.

وأضاف بوقدوم أنه لا يمكن للجزائر أن ترى ليبيا وهي تمر بأزمتها، وتقف في موضع المتفرج من ذلك.

وأفاد بأن الجزائر لبت نداء الإخوة وواجب الجيرة وحناكة الدبلوماسية الجزائرية والجزائريين، مضيفا: “وفي حين غفل البعض واستصعب البعض الآخر الأمر، بادرت الجزائر إلى استقبال كافة الفرقاء الليبيين”.

وأشرف وزير الخارجية صبري بوقدوم يوم السبت، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الليبي بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة، بمشاركة حوالي 400 متعامل اقتصادي من البلدين.

ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه زهاء 150 متعامل ليبي و250 متعامل جزائري، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري بين الجزائر وليبيا، وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة، حسب مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية الجزائرية التي نظمت المنتدى بالتعاون مع وزارة التجارة والغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.

ومن أهم مجالات التعاون المعنية بالمنتدى الطاقة والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية والآلات الصناعية والزراعية والصحة والمنتجات الصيدلانية والالكترونيك والتجهيزات الكهرومنزلية والأشغال العمومية ومواد البناء والورق والتربية والسياحة ومكاتب الدراسات والخدمات.