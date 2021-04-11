رئيس الحكومة يزور تركيا تلبية لدعوة «أردوغان»

يُجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زيارة رسمية إلى تركيا، غدا الإثنين، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الزيارة ستتم يومي 12 و13 أبريل الجاري، للمشاركة في الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وسيتم تقييم العلاقات التاريخية بين تركيا وليبيا في جميع جوانبها، ومناقشة الخطوات التي تعزز من التعاون الثنائي، بمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين، وفق البيان.

كما أنه من المقرر تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وأفادت وسائل إعلام تركية، أمس السبت، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يزور تركيا يوم غد الاثنين، على رأس وفد حكومي يضم 13 وزيراً.

وهذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي.