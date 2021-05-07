رئيس الحكومة يزور زليتن ويتفقد المشاريع المتوقفة

استقبل عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، رفقة أعضاء المجلس البلدي، يوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له، في زيارته إلى مدينة زليتن.
وكان في رفقة رئيس الحكومة في هذه الزيارة عدد من الوزراء منهم وزير الحكم المحلي ووزير الصحة ووزير المواصلات ووزير الخدمة المدنية ووزير الإسكان والتعمير، وشارك في استقبالهم عدد من النواب عن مدينة زليتن وعدد من مسؤولي القطاعات بالبلدية.
وخلال هذه الزيارة أثنى رئيس الحكومة على دور بلدية زليتن البارز في مساعي لم الشمل والمصالحة الوطنية في البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالبلدية.
كما اطلع رئيس الحكومة على العديد من المختنقات بالبلدية والمشاريع المتوقفة، وأكد على العمل على استكمالها وتذليل الصعاب حيالها.
من جهته أكد وزير الحكم المحلي على تفعيل اختصاصات الإدارة المحلية وأبدى استعداده لقبول كل المقترحات من البلدية.
وفي ختام الزيارة اطلع رئيس الحكومة والوفد المرافق له على مراحل الإنشاء بمركز زليتن الطبي واحتياجاته.
رئيس حكومة الوطنية يزور بلدية زليتن ويطلع على مختنقاتها ومشاريعها المتوقفة. #اعلامبلديةزليتن الخميس 6 مايو 2021 م…تم النشر بواسطة بلدية زليتن Municipality of Zliten في الخميس، ٦ مايو ٢٠٢١
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