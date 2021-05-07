رئيس الحكومة يزور زليتن ويتفقد المشاريع المتوقفة

استقبل عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، رفقة أعضاء المجلس البلدي، يوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له، في زيارته إلى مدينة زليتن.

وكان في رفقة رئيس الحكومة في هذه الزيارة عدد من الوزراء منهم ‏وزير الحكم المحلي ووزير الصحة ووزير المواصلات ووزير الخدمة المدنية ووزير الإسكان والتعمير، وشارك في استقبالهم عدد من النواب عن مدينة زليتن وعدد من مسؤولي القطاعات بالبلدية.

وخلال هذه الزيارة أثنى رئيس الحكومة على دور بلدية زليتن البارز في مساعي لم الشمل والمصالحة الوطنية في البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالبلدية.

‏كما اطلع رئيس الحكومة على العديد من المختنقات بالبلدية والمشاريع المتوقفة، وأكد على العمل على استكمالها وتذليل الصعاب حيالها.

من جهته أكد وزير الحكم المحلي على تفعيل اختصاصات الإدارة المحلية وأبدى استعداده لقبول كل المقترحات من البلدية.

وفي ختام الزيارة اطلع رئيس الحكومة والوفد المرافق له على مراحل الإنشاء بمركز زليتن الطبي واحتياجاته.

‏ رئيس حكومة الوطنية يزور بلدية زليتن ويطلع على مختنقاتها ومشاريعها المتوقفة. #اعلامبلديةزليتن الخميس 6 مايو 2021 م… تم النشر بواسطة ‏بلدية زليتن Municipality of Zliten‏ في الخميس، ٦ مايو ٢٠٢١