رئيس الحكومة يستعرض متطلبات هيئة أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لقاءً مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، ومديري عدد من الإدارات ورئيس لجنة الحصر بالهيئة، بحضور ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية.

وحضر اللقاء رؤوساء وممثلي جمعيات (أبطال ليبيا، فاقدي الأطراف، البنيان لذوي الهمم، لا تحزن، ذوي الإعاقة المستديمة بغريان، أبطال ليبيا – الزاوية) المهتمة بملف حقوق الجرحى والمبتورين.

وفي بداية حديثه ترحم الدبيبة على شهداء الوطن مؤكدًا على أن حقوق عائلاتهم هو واجب مقدس غير قابل للنقاش، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما استمع رئيس الحكومة لكافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل الهيئة والتي أثرت سلبًا على تقديم حقوق عائلات الشهداء والمبتورين.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الحكومة تعليماته بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المختلفة لتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2013م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير، مع ضرورة تنظيم ملف علاج الجرحى بالداخل والخارج.