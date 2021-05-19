رئيس الحكومة يستقبل رؤساء المجالس المحلية لمدينة بنغازي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه مع رؤساء المجالس المحلية لمدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، المشاكل التي تواجه المدينة وسكانها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه عملهم كمجالس محلية.

وتم خلال اللقاء، الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، التطرق إلى المشاكل المتعلقة بالنازحين، وأزمة مياه الشرب، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي يتكبدها المواطنون جراء ضعف وتذبذب الخدمات الأساسية والمرافق العامة منها التكاليف المترتبة جراء توفير مياه الشرب والعلاج وتفريغ الآبار السوداء وصيانة الأضرار الناجمة عن الطرق المتضررة جراء الحرب.

وعبر رؤساء المجالس المحلية، عن أملهم و تطلعهم، بأن تعمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة التحديات التي تعاني منها مناطقهم وأن يقف رئيس الحكومة بشكل مباشر من خلال توجيه كافة المؤسسات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة لأهالي وسكان مدينة بنغازي، داعين رئيس الحكومة لزيارة المدينة في أقرب وقت ممكن، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.