رئيس الحكومة يستقبل وزير خارجية سويسرا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وزير خارجية الاتحاد السويسري إجنازيو كاسيس، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات التي تخدم البلدين، وجرى النقاش حول الانتخابات المقبلة في 24 من ديسمبر ورؤية الحكومة ومدى جاهزيتها لهذا الاستحقاق.

كما تم الحديث عن مخرجات برلين 1,2 وباريس وأيضاعن دور سويسرا الإيجابي في رعاية الكثير من الأحداث كإتفاق وقف اطلاق النار والإتفاق السياسي.

هذا وعبر الوزير السويسري عن دعمه الكامل لدولة ليبيا واستقرارها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.