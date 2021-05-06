رئيس الحكومة يستقبل وفداً من أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، وفداً من أعيان ومشائخ المنطقة الشرقية.

وأكد الوفد خلال اللقاء على وحدة ليبيا ولم شمل أبنائها على كلمة واحدة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما طالب الوفد بضرورة الإسراع في زيارة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.

هذا وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال اللقاء، احتياجات البلديات والمشاكل التي تعانيها وسُبل تذليلها.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل أعيان ومشائخ وعمداء بلديات المنطقة الشرقية طرابلس 5 مايو 2021م استقبل السيد رئيس… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأربعاء، ٥ مايو ٢٠٢١