رئيس الحكومة يشارك في منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان

أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة أمس و اليوم ، أعمال الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى و أذربيجان، بمشاركة رئيس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له.

وفي كلمته أكد الدبيبة أهمية التعاون بين الدول الإسلامية في عدد من المجالات المهمة، مشيدا بدور هذه المنتديات في تقريب وجهات النظر وتحديد أوجه التعاون بين الدول العربية ومحيطها الآسيوي، وذلك حسب ما ذكر المكتب الإعلامي للحكومة.

كما جدد الدبيبة إدانته لما يجري في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية.

واستقبل الدبيبة خلال هذه المشاركة نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي والوفد المرافق له، ورئيس وزراء دولة فلسطين محمد مصطفى.