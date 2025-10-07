رئيس الحكومة يصدر قراراً بإنشاء ثلاث بلديات جديدة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القرار رقم 680 لسنة 2025م، القاضي بإنشاء ثلاث بلديات جديدة هي الزاوية الشمال، الزاوية الوسط، وبئر الغنم، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.

كما وجه رئيس الوزراء في قراره وزير الحكم المحلي المكلف عبدالشفيع الجويفي، بالبدء في تنفيذ القرار ووضعه موضع التنفيذ.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين الخدمات العامة في مختلف المناطق، وتقريب الإدارة من المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تساهم هذه البلديات في تحسين الأداء المحلي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وفتح آفاق جديدة لتنفيذ مشاريع تنموية في تلك المناطق.